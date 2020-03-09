شعبة المستوردين تكشف حقيقة تأخر البضائع الصينية بسبب "كورونا"

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، أن الأمور مستقرة حتى الآن، والبضائع المستوردة من الصين لم تتأخر رغم انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المصانع الصينية بدأت تعمل بعد انتهاء فترة الأعياد الاخيرة بنسبة 90%، ولا يوجد أي تأثير على تعاقدات الاستيراد حتى الآن.



ولفت "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن فيروس كورونا لن يؤثر على منتجات رمضان، خاصة أن كل المنتجات الخاصة بشهر رمضان من مكسرات وخلافه تأتي من تركيا وسوريا، وتصل إلى المستوردين قبل الشهر المبارك بشهرين.



ولفت إلى أن السلع الاستراتيجية من أرز وسكر متواجدة وبزيادة وأسعارها مستقرة، ولن يكون فيها أي مشكلة، مشيرًا إلى أن الاصابات في الصين بدأت تتقلص.

