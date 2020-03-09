العراق: على العائدين من هذه الدول الالتزام بالحجر الصحي المنزلي





حظرت الحكومة العراقية، مساء اليوم الإثنين، كل التجمعات العامة وتدعو العراقيين لتجنب الزيارات الدينية، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.





وقالت الحكومة: "على العراقيين العائدين من إيران والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وتايلاند وسنغافورة والكويت والبحرين، الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا".





وأعلنت السلطات العراقية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة وإصابة 65 آخرين بفيروس "كورونا".

وكانت السلطات العراقية، قد اتخذت عددًا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس، حيث قررت خلية الأزمة تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس.



هذا وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة على المستوى العالمي؛ حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى، بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.

وتم اكتشاف "COVID-19" لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر، وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.



