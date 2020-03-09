تامر حسني يهنئ علياء على أغنيتها الجديدة "روق علينا"

نشر الفنان تامر حسني، منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هنأ فيه صديقته علياء حسني، على انطلاق أغنيتها الجديدة على موقع الفيدوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تحمل اسم "روق علينا" منذ ساعات.

ويعد كليب "روق علينا" شكل جديد تعود به علياء حسني للساحة بعد غياب، ويسجل هذا العمل أول تجربة إخراج لـ بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، حيث ذكرت تصريحات صحفية سابقة أن تامر شجع زوجته لدراسة الإخراج في لندن لمدة 3 سنوات، لتأهيلها للعمل في الإخراج في مصر.

وهنأ نجم الجيل صديقته علياء قائلًا:"مليون مبروك لعليا بعد أغنية اطمن راجعه بأغنية جديدة وشكل جديد عليها ربنا يوفقك يا عليا"، وأضاف مهنئًا لزوجته:"ومليون مبرووووك حبيبتي بسمه اول تجربة إخراج ليها".

"روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمه بوسيل.