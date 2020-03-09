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"محدش ينزل من البيت".. تعليمات مهمة من "الأرصاد" بشأن طقس الأيام المقبلة

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:04 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد أمطار غزيرة بداية من يوم الخميس المقبل، وستستمر حتى السبت المقبل، مشيرة إلى أن مصر ستشهد حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابع "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن يوم الجمعة سيشهد انخفاض في درجات الحرارة، وستصل لـ17 درجة وسيكون الطقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مطالبة المواطنين بعدم الخروج من المنزل، إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية.

ولفتت إلى أن الرؤية ستنعدم على بعض المناطق خلال الفترة المقبلة بسبب بعض العواصف التربية، ويفضل ارتداء الملابس الشتوية، وتجنب الانشطة على البحر المتوسط، لأن الأموال سترتفع لـ4 أمتار، مشيرًا إلى أن مصر يفصلها عن فصل الربيع أيام، وهو معروف بالعواصف الترابية.

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طقس الخميس طقس الجمعة درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد

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