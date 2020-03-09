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فحص 42 فندقًًًا عائمًا ومتحركًا في الأقصر تخوفًًا من "كورونا"

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:59 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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دعمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، محافظة الأقصر، بـ 700 جهاز PCR لعمليات الفحص والكشف على العاملين في القطاع السياحي وعلى الفنادق العائمة والمنشآت السياحية المختلفة.

وأعلن مجلس مدينة الأقصر عن تعطيل العمل بشكل مؤقت داخل بعض الفنادق والأماكن الآثرية، لعمل مسح كامل لهذه المناطق والعاملين فيها للتأكد من خلوها من فيرس كورونا والإصابة لأي شخص، وتعقيمها بشكل جيد هذا من قبل لجنة شكلتها الوزارة من طاقم طبي على أعلى مستوى.

ووصل عدد الفنادق القائمة بالمحافظة التي تم فحصها حتي الآن 22 فندقاٌ حتي الآن من أصل 33 مازالوا قيد عمليات الفحص حتي الأنتهاء منها كاملة، كما تم أيضاَ فحص عدد 20 فندقاٌ عائمًا من أصل 40 فندق وتم انتظام حركة العمل داخل تلك الفنادق وعودة الحياة إليها مجددًا.

جاء ذلك ضمن الخطة الاحتزارية التي وضعتها الوزارة للوقاية من الفيرس وتفشيه بصورة يصعب السيطرة عليها.


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