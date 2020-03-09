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"الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:57 م
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بوابة الفجر
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طالبت منظمة الصحة العالمية، الدول التي تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقف المدارس وتعليق الفعاليات.

وحسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، قالت المنظمة: "هناك دول لا تعلن عن إصابات كورونا على أراضيها" مضيفة: "نواصل دعمنا للدول التي تعاني من انتشار كورونا".

وتابعت الصحة العالمية، أن الإجراءات الطارئة التي اتخذتها دول عدة لمواجهة كورونا فعالة: "الهدف الأساسي هو وقف الفيروس ومنعه من الانتشار".
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كورونا تعليق الفعاليات الصحة العالمية اصابات كورونا

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