"الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا

طالبت منظمة الصحة العالمية، الدول التي تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقف المدارس وتعليق الفعاليات.





و حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، قالت المنظمة: "هناك دول لا تعلن عن إصابات كورونا على أراضيها" مضيفة: "نواصل دعمنا للدول التي تعاني من انتشار كورونا".





وتابعت الصحة العالمية، أن الإجراءات الطارئة التي اتخذتها دول عدة لمواجهة كورونا فعالة: "الهدف الأساسي هو وقف الفيروس ومنعه من الانتشار".