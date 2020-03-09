Advertisements
Advertisements
Advertisements

اختيار مدرب الهلال السعودي ضمن أفضل 10 مدربين في العالم

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
دخل الروماني رازافان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي ضمن قائمة أفضل عشر مدربين في العالم.

ووفقا للتصنيف الصادر اليوم الاثنين عن موقع "كلوب ورلد رانك" فقد حل لوشيسكو في المركز العاشر.

وتقدم مدرب الهلال أربع مراكز في التصنيف، حيث كان يحتل المركز الـ14 في أخر تصنيف للموقع، حاصدًا 226 نقطة جديدة.

وتواجد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر في المركز الـ21 عالميًا، متراجعًا مركزين عن التصنيف الأخير، الذي احتل به المركز الـ19 عالميًا.

ويقدم رازافان مستويات رائعة مع الهلال حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

Advertisements

أخبار تهمك

بعد العودة للصداراة.. مباريات برشلونة المتبقية بالدوري الإسباني.. مواجهات مرتقبة في انتظاره

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

منذ 34 دقيقة

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

منذ ساعتين

خبر حزين في مدريد قبل موقعة ليفربول

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

منذ ساعة و 23 دقيقة

شرط وحيد من نجم برشلونة لتجديد عقده مع الفريق

منذ أقل من ساعة

"الصحة العالمية" تطالب بوقف الدراسة وتعليق الفعاليات لمواجهة كورونا

منذ ساعة الا ربع

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية في غياب كريم نيدفيد عن الأهلي

منذ 33 دقيقة

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا مهما لحماية المصريين من فيروس كورونا

05:48 م

فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

08:08 م

رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

06:42 م

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status