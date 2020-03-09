اختيار مدرب الهلال السعودي ضمن أفضل 10 مدربين في العالم

دخل الروماني رازافان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي ضمن قائمة أفضل عشر مدربين في العالم.





ووفقا للتصنيف الصادر اليوم الاثنين عن موقع "كلوب ورلد رانك" فقد حل لوشيسكو في المركز العاشر.





وتقدم مدرب الهلال أربع مراكز في التصنيف، حيث كان يحتل المركز الـ14 في أخر تصنيف للموقع، حاصدًا 226 نقطة جديدة.





وتواجد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر في المركز الـ21 عالميًا، متراجعًا مركزين عن التصنيف الأخير، الذي احتل به المركز الـ19 عالميًا.





ويقدم رازافان مستويات رائعة مع الهلال حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.



