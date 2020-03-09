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شرط وحيد من نجم برشلونة لتجديد عقده مع الفريق

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:46 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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وضع واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني شرطًا لتجديد عقده مع الفريق خلال الفترة القادمة.

برشلونة يقترب بشدة من تجديد عقد تير شتيجن

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يقترب بشدة من تجديد عقد الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق خلال الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين إدارة نادي برشلونة وممثلي تير شتيجن تسير بشكل جيد جدا حتى الآن بعد عقد عدة جلسات بين الطرفين ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تجديد عقد اللاعب خلال الساعات القليلة القادمة حتى عام 2024.

شرط وحيد من تير شتيجن لتجديد عقده

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هناك شرط وحيد لمارك أندريه تير شتيجن للموافقة على تجديد عقده مع نادي برشلونة وهو رفع راتبه مع الفريق وستحاول إدارة النادي تلبية مطالبه.

كما ذكرت الصحيفة أن تير شتيجن يحصل حاليا على مبلغ 4.86 مليون يورو كراتب سنوي مع نادي برشلونة حاليا.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع تير شتيجن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي تشيلسي الإنجليزي ولكن نادي برشلونة يقترب من قطع الطريق على الجميع.

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