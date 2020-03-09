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"ناموا بدري.. وامنعوا الشيشة" نصائح مهمة من "الجمعية المصرية للمناعة" لمواجهة كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:48 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك عدة خطوات يجب أن يحرص الإنسان لتجنب نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنها النوم بساعات كافية، والتغذية السليمة، والترفية، وممارسة الرياضة، حيث أن كل هذه الأمور ترفع المناعة.

وحذر "بدران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، من خطورة التدخين وعلاقته بسهولة انتقال العدوى بفيروس كورونا، منوها بأن نسبة الإصابة بالكورونا أعلى في الرجال عن النساء لأنهم مدخنين بنسبة أكبر من النساء.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ناصحا المصريين: "يفضل نمنع الشيشة، وكل الناس تنام بدري، وتعرضوا للشمس لرفع مناعتهم".
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