تلميحات بانفصال انغام عن زوجها أحمد إبراهيم.. والأخير: "ربنا يكتبلها الصالح"

قام أحمد إبراهيم، الموزع الموسيقي، بتوضيح بعض الأمور الخاصة حول ما تردد بشأن انفصاله عن زوجته المطربة انغام، وذلك بعدما وجه الشكر لزوجته الأولى وأم أبنائه ياسمين عيسى، بمناسبة يوم المرأة العالمي.





وكتب زوج انغام على صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي"، وذلك ما أثار التكهنات حول انفصاله عن انغام.





كما نشر إبراهيم، صباح اليوم الاثنين، صورة تجمعه بزوجته انغام، وعلق عليها برسالة طويلة يلمح فيه لانفصاله عنها قائلًا: "الست دى أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أى إساءة لها أو المزايدة على حبى وتقديرى لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعى للشهرة كما لو كنت مبتدئ واتهام لها بخراب بيتى زورا، النهارده مستحيل استفزها او اكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامى عن امتنانى وتقديرى لام اولادى ودورها معاهم كررته فى اكتر من لقاء مش اول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هى الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لانغام بالعكس هى تحترم ده فيا".





وتابع إبراهيم قائلًا: "انا وانغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق فى العمل كنت اتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فا مش هيغير من مشاعرى حاجة بالعكس هتزيد واحترامى لها محفوظ، اكتر من 17 عاما مميز فى عملى محدش عرفنى الا بعد زواجى منها لانها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندنى كتير .. اتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللى أوله البعد عنى للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعرى وهعيش على ذكرياتنا الحلوه".



