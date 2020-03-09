نقابة الموسيقين الأردنية تتضامن مع نظيرتها المصرية وتمنع حموبيكا وشاكوش وكزبرة

قررت نقابة المهن الموسيقية الأردنية، منع مطربي المهرجانات المصريين من الغناء، وإقامة حفلات لهم في الأردن؛ وذلك تضامنًا مع قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة المطرب هاني شاكر.





وجاء نص القرار الذي أصدرته نقابة الموسيقيين الأردنية أن أغاني المهرجانات تتعارض مع القيم والأخلاق، ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعايبر الموسيقية المعروفة.





وأبرز القرار عددًا من أسماء المطربين الذين من المقرر أن يتم منعهم منهم حمو بيكا، وبصلة، والديزل، والكعب العالي، ومجدي شطة ، والعفاريت، وعمرو حاحا، واندرو الحاوي وكزبرة وحنجرة، ووزة، وعلاء فيفتي، وحسن شاكوش، والزعيم، ومطرية، وشواحة، وعمر كمال.





وكانت نقابة الموسيقيين المصرية برئاسة هاني شاكر، أعلنت في بيان أن هناك تنسيق كامل مع الإتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذي يترأسه الدكتور خالد عبدالجليل لتحقيق تلك الضوابط.





وناشدت نقابة الموسيقيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أى "مصنف" غير مصرح له "رقابيا ونقابيا" على أى من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتى أصبحت مجالا خصبًا لصنوف من الأغانى والكليبات التى لم تحصل على أى تصريح أو ترخيص رقابى أو نقابى مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام.