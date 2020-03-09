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عاجل.. "الأعلى للإعلام": إجراءات قانوينة رادعة في مخالفات "كورونا"

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:31 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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صرح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأنه يتابع عن كثب كافة ما ينشر أو يبث بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأهاب المجلس الأعلى للإعلام، بالالتزام بالدقة والمهنية وعدم نشر أو بث الشائعات.

وأكد المجلس، أنه سيتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين.
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كورونا الأعلي للإعلام

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