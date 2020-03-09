علياء حسني تطرح "روق علينا" وتعود بها بعد غياب (فيديو)

طرحت الفنانة علياء حسني أغنيتها الجديدة "روق علينا" منذ ساعات على قناتها الرسمية على موقع الفيدوهات "يوتيوب"، وتمثل العودة بعد غياب، بعدما شاركت مع الفنان تامر حسني بأغنية "اطمن" منذ سنوات.





وسجلت الأغنية ما يقرب الـ 200 الف مشاهدة خلال 4 ساعات فقط، وتسجل أول تجربة إخراج لـ بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، حيث ذكرت في تصرحات سابقة أنها لاقت التشجيع تامر لدراسة الإخراج في لندن لمدة 3 سنوات، تمهيدًا لعملها بالإخراج في مصر.





"روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وإخراج بسمه بوسيل، ويشارك علياء في الفيديو الفنان الشاب إسلام جمال.







