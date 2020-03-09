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الإعلان حكم مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:25 م
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بوابة الفجر
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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة المباراة الحاسمة والصعبة بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني بعد غد الأربعاء في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) بدوري الأبطال الأوروبي.

وسبق لماكيلي،37 عاما، أن أدار ثلاث مباريات لأتلتيكو مدريد ولم يخسر الفريق في أي منها وكانت أولها في 2011 خلال الأدوار التأهيلية لمسابقة الدوري الأوروبي وفاز أتلتيكو على شترومجودست النرويجي 2 - 1 فيما انتهت المباراتان الأخريان بالتعادل حيث تعادل 1 - 1 مع تشيلسي في دوري الأبطال موسم 2017 / 2018 و2 - 2 مع يوفنتوس الإيطالي في نفس الموسم من دوري الأبطال.

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