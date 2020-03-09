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الكويت تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:17 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، مساء الإثنين، شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة قادمة من إيران، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلنت الحكومة الكويتية، في وقت سابق من مساء اليوم، أنها قررت إغلاق جميع صالات السينما والفنادق والمسارح ومنع إقامة أي فعاليات بها تجمعات حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوقفت الكويت، يوم الجمعة الماضي، جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية (بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية)، وذلك لمدة أسبوع.

هذا وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة على المستوى العالمي؛ حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى، بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.

وتم اكتشاف "COVID-19" لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر، وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الكويت

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