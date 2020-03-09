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توجيه عاجل من الرئيس السيسي بإنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية في المحافظات
الإثنين 09/مارس/2020 - 07:25 م
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أمنية فوزي
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عجل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات.
كما وجه الرئيس السيسي، بإيلاء الاهتمام لمراعاة أرقى المعايير الجامعية الجديدة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات.
كما وجه الرئيس السيسي، بإيلاء الاهتمام لمراعاة أرقى المعايير الجامعية الجديدة.
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