عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن تعليق الدراسة في مصر بعد تصريحات "الصحة العالمية"

كشف المكتب الاعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم وجود أي قرارات رسمية صادرة من مكتب وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بشأن تعليق الدراسة حتى الآن.





وأضاف مسؤول المركز الإعلامي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه إذا صدر قرار رسمي سيتم نشره علي الموقع الرسمي للوزارة ويصدر بيه بيان صحفي ويتم تعميم القرار على جميع المديريات التعليمية؛ وذلك لتعميمه على المدارس وبدء التنفيذ فيه، ولكن حتى الآن لا يوجد أي قرارات رسمية.





وأشار المركز الإعلامي إلى أنه إذا صدر قرار بتعليق الدراسة ستعلن عنه رئاسة الوزراء أولا.





جاء ذلك بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية، التي طالبت خلالها بتعليق الدراسة في كافة الدول التي ظهرت فيها فيروس كورونا المستجد.





وطالب الدكتور تيدروس إدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، كل الدول التي تشهد انتشار "كورونا" بوقف المدارس وتعليق كافة الأنشطة والفعاليات، مضيفًا أن الهدف الأساسي هو وقف الفيروس ومنعه من الانتشار، وذلك خلال مؤتمر صحفي منذ قليل.



