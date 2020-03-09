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الاستعدادات النهائية لانتخابات مؤسستي دار التحرير ودار المعارف

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:15 م
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كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
ميسون أبو الحسن
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أنهت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جلر، مراجعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في مؤسستي دار التحرير ودار المعارف.

وتُجرى الانتخابات دًا الثلاثاء 10 مارس 2020 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الانتخابات ستتم تحت الإشراف القضائي، واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين، والتيسير على الناخبين في الانتخابات.

وراجعت الهيئة كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما قامت اللجنة التنفيذية بالهيئة بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسسات؛ للتأكد من مدى ملائمتها لعملية إجراء الانتخابات، وتجهيز الصناديق الشفافة ضماناً لنزاهة وحيادية الانتخابات.
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