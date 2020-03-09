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تعليم الدقهلية يحصد المركز الأول على الجمهورية لمسابقة أوائل طلبة المرحلة الثانوية

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:19 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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حصد تعليم الدقهلية علي المركز الاول جمهورى للدقهلية على القطاع الثالث لمسابقة اوائل الطلبة المرحلة الثانوية.

وقال عبدالرؤوف فخور بالمستوى العلمي لأبنائي الطلبة، تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى وإشراف وحضور رائد عام الاتحادات الطلابية أحمد موسى رمضان. 


أقيمت مسابقة أوائل الطلبة في مبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة وشاركت كل من محافظة (الاسماعلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والدقهلية). 

وحصدت الدقهلية المركز الأول وستقام التصفية النهائية فى الفترة 16 مارس 2020 حتى 19 مارس 2020 بمنى الاتحادات الطلابية بالعجوزة. 

وأكد عبد الرؤوف أن تعليم الدقهلية حقق إنجاز كبير بحصول مدرسة صهرجت الصغرى التابعة لإدارة أجا التعليمية على المركز الأول في مسابقه أوائل الطلبة التى اقيمت بمنى الاتحادات الطلابية بالعجوزة. 

وأشار عبدالرؤوف إلى أنه شارك الطالب ماجد أحمد صلاح، والطالب محمد عطية عبد المنعم علمى رياضة والطالبة خلود محمد مشالى، والطالبة رضوى احمد عبد العال من شعبة الأدبي. 


أشرف على المسابقة عماد عارف مسئول الاتحادات الطلابية بمديرية التربية والتعليم، وأميرة عصام توجية عام التربية الاجتماعية ونيرة مراد مسئول التعليم الثانوى بالمديرية. 


تعليم الدقهلية يحصد المركز الأول على الجمهورية لمسابقة أوائل طلبة المرحلة الثانوية
تعليم الدقهلية يحصد المركز الأول على الجمهورية لمسابقة أوائل طلبة المرحلة الثانوية
تعليم الدقهلية يحصد المركز الأول على الجمهورية لمسابقة أوائل طلبة المرحلة الثانوية
تعليم الدقهلية يحصد المركز الأول على الجمهورية لمسابقة أوائل طلبة المرحلة الثانوية
تعليم الدقهلية يحصد المركز الأول على الجمهورية لمسابقة أوائل طلبة المرحلة الثانوية
تعليم الدقهلية يحصد المركز الأول على الجمهورية لمسابقة أوائل طلبة المرحلة الثانوية
تعليم الدقهلية يحصد المركز الأول على الجمهورية لمسابقة أوائل طلبة المرحلة الثانوية
تعليم الدقهلية يحصد المركز الأول على الجمهورية لمسابقة أوائل طلبة المرحلة الثانوية
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