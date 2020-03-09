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يبدأ بالصلاة وينتهي بالتكريم.. تفاصيل احتفال الدولة بيوم الشهيد الجمعة المقبل

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:19 م
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بوابة الفجر
كريم وزيري
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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم على تكريم أسر الشهداء والمصابين، من العمليات الحربية سواء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، وتوفير حياة كريمة لأسرهم، في إطار حرص الدولة على رد الجميل للأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن والمواطنين.

وفي احتفالية الدولة بيوم الشهيد سيضع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وكبار قادة القوات المسلحة وبعض القادة السابقين، إكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهول وإقامة شعائر صلاة الجمعة بأحد مساجد القوات المسلحة بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة.

ويعقب ذلك إقامة المهرجان الرياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة، حيث تقام مباريات ودية في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسي المتحركة بين فرق الجمعية، وتقديم عروض للموسيقات العسكرية وكذلك تكريم مجموعة من أبناء الشهداء المتفوقين رياضيًا وإقامة معرض فنى للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل خلال الشهر الجاري لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء.

وستصدر جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب العدد 59 من مجلة الوفاء والتي تصدرها جمعية المحاربين القدماء وسيتم تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، في الاحتفال، وزيارة مصابي العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية كما سيتم تنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابي العمليات.

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يوم الشهيد وزير الدفاع المحاربين القدماء القائد العام للقوات المسلحة احتفاليه الدوله

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