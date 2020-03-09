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جاد شويري يكشف تفاصيل مشهد انتحار كارول سماحة الذي تسبب في طلب الشرطة الفرنسية

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:16 م
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جاد شويري
جاد شويري
أحمد رمضان متولي
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أثارت الفنانة كارول سماحة، حالة من الجدل فى فرنسا بسبب تصويرها فيديو كليب جديد لأغنيتها التى تحمل اسم "مش هعيش"، وذلك بعد تصوير أحد مشاهد الكليب والذى يأتى فى إطار درامى للعمل الفنى الذى تحاول فيه "كارول" الانتحار من شرفة أحد المنازل.

 

وكشف المخرج جاد شويري تفاصيل ماحدث في اتصال هاتفي مع سارة المنذر ووائل منصور ببرنامج "عيشها بانرجي" على راديو إينرجي، ٩٢.١، أن مشهد التصوير أثار الفزع لدى المارة عندما وقفت كارول أعلى شرفة منزل محاولة الانتحار ضمن السياق الدرامى للكليب، حيث اعتقد الناس أنها تحاول بجدية الانتحار دون أن يعلموا بتصوير الكليب.

 

وتابع الناس حاولوا التدخل لإقناعها بعدم الانتحار، إضافة إلى تدخل الشرطة الفرنسية، حيث دخل أفراد الأمن للمنزل من أجل التحقيق معها، إلى أن تم توضيح الأمر.

 

أغنية "مش هعيش" هى عمل جديد للفنانة اللبنانية كارول سماحة، باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وانتهت كارول من تسجيلها منذ أيام فى مصر، استعداداً لطرحها قريبًا.


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