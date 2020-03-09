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عاجل.. الأعلى للإعلام يحذر: متابعة ما ينشر ويبث عن "كورونا" وإجراءات رادعة ضد التجاوزات

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:13 م
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الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
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يتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن كثب كافة ما ينشر أو يبث بشأن فيروس كورونا المستجد.

ويهيب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التزام الدقة والمهنية، وعدم نشر أو بث الشائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل معلومات من صفحات التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.

كما يهيب بالبرامج المرئية والمسموعة التي تتلقى اتصالات أو معلومات من الجمهور ضرورة الالتزام بالتأكد من صحة هذه المعلومات والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، ويؤكد أنه سيتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين.
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