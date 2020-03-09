عاجل.. الأعلى للإعلام يحذر: متابعة ما ينشر ويبث عن "كورونا" وإجراءات رادعة ضد التجاوزات

يتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن كثب كافة ما ينشر أو يبث بشأن فيروس كورونا المستجد.





ويهيب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التزام الدقة والمهنية، وعدم نشر أو بث الشائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل معلومات من صفحات التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.



