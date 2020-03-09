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محافظ قنا: الرقابة الإدارية بقنا تضبط موظفين بتهمة الرشوة

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:14 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا بان مكتب هيئة الرقابة الإدارية بقنا نجح في القبض علي موظفين لتقاضيهم مبلغ مالي علي سبيل الرشوة وتم احالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد الداودي حرص محافظة قنا بالتعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة الرقابية علي مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات وإحالتها للجهات المختصة والضرب بيد من حديد علي أيدي المخالفين.
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الكلمات المفتاحية

مصر قنا الرقابة الادارية اخبار

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