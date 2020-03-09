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"الصحة" تعلن احتجاز 1153 أصحاء احترازياً لحين ظهور النتائج

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:53 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قامت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، بعقد اجتماعها التاسع عشر برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين، بحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي للفايروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه في ما يخص فيروس كورونا الجديد (COVID -19) فقد بلغ عدد الحالات المؤكدة حول العالم 110 آلاف حالة حول العالم رُصدت في حوالي (107) دول، وبلغ عدد الحالات التي جرى تعافيها وتشافيها 62 ألف حالة في العالم حتى الآن وبنسبة 56% من مجموع الحالات، بينما وصل عدد الوفيات إلى 3800 في العالم بنسبة 3.4% من إجمالي الحالات المسجلة.

وأضاف أنه سُجل في المملكة حتى الآن 15 حالة مؤكدة، 7 حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران و3 من العراق و4 مخالطين للـ11 السابقين 3 منهم هي لزوجات اكتسبن العدوى من أزواجهن، وحالة واحدة لأمريكي مر بالفلبين وإيطاليا، مشيراً إلى أن الحالات الـ14 موزعة في غرف العزل بالمستشفيات المخصصة بين الدمام والقطيف، ووضعها الصحي مطمئن ومستقر، أما حالة المريض الأمريكي فهي معزولة في العناية المركزة المخصصة نظراً لحالته الحرجة في المستشفى المعد لذلك بالرياض.

كما بلغ عدد من جرى فحصهم وإجراء الفرز لهم في المنافذ حتى الآن أكثر من نصف مليون من المسافرين القادمين للمملكة، وإجمالي الفحوص حتى الآن (2084) فحصاً للحالات، بينما بلغ عدد من جرى حصرهم ضمن دائرة المخالطين (468) مخالطاً جميعهم جرى فحصهم، كما بلغ العدد التراكمي لمن جرى لهم إجراء الحجر الصحي أو المنزلي (1153)، مبينا أنهم أصحاء وليسوا حالات مصابة وإنما يتم الحجز احترازياً لحين انتهاء المدة وسلامة الفحوص، لافتاً الانتباه إلى أن مركز استقبال الاتصالات (937) تلقى نحو 35.000 اتصال عن فايروس كورونا الجديد.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة من تناقل الإشاعات وبعض مقاطع الفيديو أو طرق تواصل معينة فالمجتمع هو خط الوقاية والحماية لصد هذه الإشاعات، منوهاً بأهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.
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الكلمات المفتاحية

حجر صحي منزلي النتائج اللجنة المعنية الصحة اصحاء احتجاز 56

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