البطريرك الراعي للسياسيين: توبوا على ما فعلتموه بحقّ لبنان وشعبه



وختم نيافته: "انا لا أدين أحد، انما اشدد على أننا بحاجة ماسة إلى فضيلة التواضع المترجم بالطاعة للكنيسة ونحن نقول اننا ابناء الكنيسة".

واصل غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تلاوة صلاة المسبحة الوردية على نيّة لبنان في كنيسة الصرح البطريركي فى بكركي.وفي مستهلّ الصلاة، ألقى غبطته تأملًا روحيًا، قال: "نصلّي اليوم من أجل شفاء كل ّالمرضى وبشكل خاص المصابين بفيروس كورونا ونلتمس من الرب بكل إيمان، بشفاعة أمنا مريم العذراء، كي يتمّ الحدّ من إنتشار هذا الفيروس والقضاء عليه، لأنه ما من أمر صعب عند الله".وأضاف غبطته: "نصلي أيضًا على نيّة لبنان والمسؤولين السياسيّين فيه كي يتمكّنوا من اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية وإيجاد السُبل لإخراج وطننا من الأزمة التي يعاني منها، كما نصّلي من أجل وحدة اللبنانيين من جميع الطوائف والأحزاب والانتماءات، فنحن جميعًا في مركب واحد، فإمّا الغرق للجميع أو النجاة للجميع، وهنا أدعو السياسيّين كي يتوبوا ويعترفوا ولو لمرّة واحدة بما إقترفوه بحقّ هذا البلد الجميل وان يتصرفوا معه ومع شعبه من منطلق الندامة على ما فعلوه".وتابع الكردينال الراعي: "نلتمس من الله ايضًا، فضيلة أساسية هي فضيلة الطاعة للكنيسة التي بسلطتها تعلّم وتأخذ التدابير والقرارات بعد الصلاة والتشاور، وابناء الكنيسة المؤمنين والمخلصين يتلقفون قراراتها بحب وبتواضع وبطاعة. وكما يحصل اليوم، بعد اتخاذ التدبير المؤقت حول المناولة باليد، فإنه لا يمكن لأحد القول أن القرار لا يعجبني وانا لا التزم به، هذا يعني خلق شكوك في الكنيسة والويل لمن تقع الشكوك على يده".