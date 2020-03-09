قرار جديد من النيابة في واقعة هتك عرض طفلة بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات في واقعة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر ٤ سنوات على يد طليق خالتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.



وأدلت والدة الطفلة "لاما.أ"، باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة، في واقعة تعرض نجلتها لهتك العرض على يد طليق شقيقتها، أنه عقب طلاقه من شقيقتها، كانت له شقة في الدور الرابع في ذات العمارة.



وأفادت في تحقيقات النيابة، أنه في يوم الواقعة، كانت نجلتها ذاهبة إلى خالتها " طليقة المتهم"، والتي تقطن في الدور الخامس، وأثناء تسلقها السلم، انتهز المتهم الفرصة، وقام باستدراجها بحجة أعطائها للحلويات.



وأضافت والده الطفلة، عقب مجيئها، اكتشفت واقعة الهتك، عندما كنت أقوم باستبدال ملابسها، فرأيت أحمرار شديد عند المنطقة الحساسة للطفلة، وعلى الفور تقدمت بالبلاغ.



وأمرت النيابة، عرض الطفلة " لاما" على الطب الشرعي، للكشف عليها لبيان إذا تم هتك العرض من عدمه، للوقوف على ظروف الواقعة.



البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغًا من والدة الطفلة "لاما. أ"، تبلغ من العمر ٤ سنوات، تتهم طليق شقيقتها ويدعى "سامي. ع" ٤٩ عاما بهتك عرض طفلتها، والذي يقطن بذات المنزل، وعلى الفور تم القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.