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بعد العودة للصداراة.. مباريات برشلونة المتبقية بالدوري الإسباني.. مواجهات مرتقبة في انتظاره

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:53 م
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برشلونة
برشلونة
علي خلاف
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تصدر فريق برشلونة جدول مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه في الجولة السابعة والعشرين أمام ريال سوسيداد بهدف نظيف، وتعثر منافسه ريال مدريد بخسارة أمام ريال بيتيس بثنائية لهدف.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني
الفريق الكتالوني برشلونة يحتل قمة مسابقة الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة من 27 جولة، حقق البارسا الفوز في 18 لقاء وتعادل في 4 جولات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات كان آخرهم أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بثنائية.

مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني
وفي سياق متصل يترقب عشاق ومحبو فريق برشلونة الإسباني مبارايات البارسا المتبقية في الدوري الإسباني حيث يآمل متابعو الكتالوني في الفوز في جميع اللقاءات المتبقية من أجل الحفاظ على فارق النقطتين مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني ومن ثم حسم لقب الليجا لهذا الموسم، وفيما يلي مباريات الفريق بتوقيت القاهرة :-

1 -برشلونة VS مايوركا
في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء السبت الموافق 15/3/2020 على ملعب إيبيروستار معقل مايوركا

2- برشلونة VS ليغانيس
في تمام الساعة العاشرة من مساء الأحد الموافق 22/3/2020 على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني

3-برشلونة VS إشبيلية
في يوم 5/4/2020 على ملعب إشبيلية

4- برشلونة VS أتلتيك بليلباو
في يوم 20/4/2020 على ملعب برشلونة

5- برشلونة VS سلتا فيغو
في يوم 22/4/2020 على ملعب سلتا فيغو

6- برشلونة VS أتلتيكو مدريد
في يوم 2020/ 4/ 26 على ملعب برشلونة

7- برشلونة VS فياريال
في يوم 3/2020/ 5 على ملعب فياريال

8- برشلونة VS إسبانيول
في يوم 10/5/2020 على ملعب برشلونة

9- برشلونة VS بلد الوليد
في يوم 2020 /13/5 على ملعب بلد الوليد

10- برشلونة VS أوساسونا
في يوم 17/5/2020 على ملعب برشلونة

11- برشلونة VS ألافيس
في يوم 24/5/2020 على ملعب ألافيس.

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