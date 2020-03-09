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مطار الغردقة: نطبق المعايير الدولية لمنع تسرب كورونا للداخل

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:58 م
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اللواء طيار أسامة العباسي
اللواء طيار أسامة العباسي
هدى عبدالرازق
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قال اللواء طيار أسامة العباسي، نائب مدير مطار الغردقة الدولي، إن المطار ملتزم بتطبيق كافة المعايير الدولية داخل المطار، بالإضافة إلى إجراءات السلامة التي توجه بها وزارة الطيران، وذلك لمنع تسرب فيروس الكورونا إلى الداخل.

وأشار "العباسي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن إدارة الحجر الصحي بالمطار تحرر كارت صحي لكل القادمين إلى المطار، يتضمن أهم البيانات والمعلومات عنهم لضمان لمتابعاتهم.

هذا وقد حذرت منظمة الصحة العالمية، أن خطر الوباء جراء فيروس كورونا بات حقيقيًا جدًا وسجلت أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم العربي زيادة جديدة، كانت أبرزها في البحرين، والإمارات، والسعودية، والأراضي الفلسطينية، وقطر، ومصر تفحص نزلاء فنادق مدينة الأقصر السياحية في إجراء احترازي.

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الكلمات المفتاحية

مدير مطار الغردقة الدولي فيروس الكورونا المعايير الدولية اللواء طيار أسامة العباسى

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