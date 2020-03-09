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4 وصايا من دار الإفتاء لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:57 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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قدمت دار الإفتاء المصرية أربع وصايا لكل الشعوب بشأن الوباء المنتشر حاليًا في العالم بما يسمى بفيروس كورونا.

وقالت الإفتاء عبر صفحتها على الفيسبوك، إنه ينبغي على المسلم أن لا يصيبه الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التي قد تصيبه أو تصيب من حوله، بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء.

وأضافت: إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء فعليه بالصبر والأخذ بأسباب العلاج، وليعلم أن صبره على هذا البلاء سيكون سببًا لتكفير السيئات ورفع الدرجات.

ونوهت بأن المسلم في أوقات البلاء والمحن عليه أن يكون دائم الذكر والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات صباحًا ومساءً، فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء إن شاء الله.

وطالبت الأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية، فهذا من باب الإحسان، يقول تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].
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الكلمات المفتاحية

وصايا مواجهة فيروس كورونا دار الإفتاء

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