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سفارة المملكة في البحرين تمنح مهلة 72 ساعة لمغادرة السعوديين

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:39 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت السفارة السعودية في البحرين، اليوم الاثنين، منح مهلة لمدة 72 ساعة لمغادرة السعوديين عبر منفذ جسر الملك فهد أو "طيران الخليج" لمن ليس لديه وسيلة نقل.

وأوضحت السفارة عبر "تويتر"، أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين ومتابعته لأحوال السعوديين.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودسة، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (سلطنة عمان، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية التركية، ومملكة إسبانيا)، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.
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