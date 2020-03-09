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رسميا.. توتنهام يعلن غياب نجم الفريق عن مباراة لايبزيج

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:42 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن غياب نجم الفريق خلال مباراة فريق لايبزيج الألماني والتي ستقام مساء غدا الثلاثاء في إطار منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتم تأكيـد غياب ستيڤن بيرغويجن عن مُباراة الغد أمام لايبزيج بـ بيان رسمي من النادي بعد تعرضـه لإصابـة في الكاحل الأيسـر خلال مُباراة الفريق أمام بيرنلي في البريميرليج.

وسوف يجري اللاعب بعض الفحوصات الطبية في انجلترا خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل معرفة مدة غيابه عن الفريق.

يذكر أن فريق لايبزيج الألماني كان قد حقق الفوز على حساب توتنهام في مباراة الذهاب على ملعب الوايت هارت لين الجديد بنتيجة هدف نظيف.


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