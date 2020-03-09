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الصحة العالمية: احتمال أن يصبح كورونا وباء بات "مرتفعًا جدًا"

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:33 م
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بوابة الفجر
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قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، إن خطر الوباء جراء فيروس كورونا المستجد أصبح "حقيقيًا جدًا"، موضحة أن "70% من المصابين بالفيروس في الصين تماثلوا للشفاء"، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة على المستوى العالمي؛ حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى، بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.

هذا وتم اكتشاف "COVID-19" لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر، وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.

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