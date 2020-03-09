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تراجع كبير في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:38 م
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
وكالات
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أصيبت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، بنزيف كبير من الخسائر ليقترب من أدني مستوي بـ 18 شهر لتهبط بنحو 1 بالمائة، مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.


ويأتي أداء الدولار بالتزامن مع هبوط عوائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى على الإطلاق بعدما تراجع العائد أدنى 0.5 بالمائة، مع اندفاع المستثمرين نحو السندات باعتبارها ملاذ آمن.


وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على السعودية وروسيا والأخبار المزيفة في تهاوي سوق الأسهم، مشيراً إلى أن الهبوط الحاد في أسعار النفط أمر جيد للمستهلكين.


وتراجع سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 1.2 بالمائة ليسجل 1.1424 دولار.

وانخفضت أسعار العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنحو 2.9 بالمائة ليسجل 102.320 ين.

وهبط الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 1.3148 دولار، وانخفض مقابل العملة السويسرية بنسبة 1.3 بالمائة ليسجل 0.9257 فرنك.

وفي نفس الوقت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 1 بالمائة مسجلاً 94.976.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سعر دولار الجنيه الاسترليني اسعار النفط أسعار الدولار

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