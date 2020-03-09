رئيس البرلمان يكشف موعد إقرار قانون الإدارة المحلية

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة تنظيم قانون نواب المحافظين: إن قانون الإدارة المحلية سيتم إقراراه في دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن تحديد موعد إجراء الانتخابات من اختصاصات السلطة التنفيذية.



وأكد "عبدالعال"، أن البرلمان ليس له علاقة بجدولة مواعيد انتخابات المحليات، ولكن السلطة التنفيذية ستحدد ذلك وفقًا لظروفها، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية لا يوجد به أخطاء دستورية وعدم مناقشته "خطيئة دستورية"، متابعا: "عدم مناقشة القانون خلال مدة الـ5 سنوات التي حددها الدستور يعتبر "خطيئة دستورية"، حتى لو فرض في أي ملاحظة نتجاوزها مثلما يحدث في العديد من مشروعات القوانين".



وأشار رئيس البرلمان إلى أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من قوانين مجلس النواب، والشيوخ، لافتًا إلى أن موعد إجراء تلك الانتخابات لا دخل للمجلس بها، مضيفًا: "قانون الإدارة المحلية لسه موجود في المجلس، وأول ما تتفقوا حنطلع مشروع القانون تاني".

