عاجل.. إلغاء المؤتمر الصحفي لملتقى "أولادنا" غدًا وإرجاء فعالياته لأجل غير مسمى

أعلنت إدارة الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" برئاسة د. سهير عبدالقادر، تأجيل المؤتمر الصحفي للملتقى والذي كان مقررا له غدًا بدار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى إرجاء فعاليات الملتقى لأجل غير مسمى بعدما كان مقرر انطلاقه يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2020.

وذلك بناءا علي قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات عامة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إذ يؤكد الملتقي تضامنه الكامل مع توجهات الدولة والوزارات الراعية للحدث حرصا علي سلامة شعب مصر الكريم.