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تجديد حبس 3 صحفيين 45 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم الإثنين، تجديد حبس الصحفيين سولافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة.

وتم ضم المتهمين إلى القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قالت إن المتهمين الثلاث وأخرين إشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

وإستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
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الكلمات المفتاحية

الوضع في مصر

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