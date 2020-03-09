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خبر حزين في مدريد قبل موقعة ليفربول

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:36 م
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ليفربول واتليتكو مدريد
ليفربول واتليتكو مدريد
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تحوم الشكوك بشأن مشاركة نجم أتليتكو مدريد الإسباني أمام ليفربول الإنجليزي بإياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعرضه لكدمة قوية في الفخذ خلال مباراة إشبيلية بالليجا.

وعلى النقيض انضم البرازيلي رينان لودي للمران الجماعي للأتلتي بعدما تجاوز المشكلات العضلية التي ألمت به مؤخراً.

وتتركز الأنظار على موراتا (27 عاماً)، الذي سجل هدفاً في مبارة إشبيلية وهو هداف الفريق المدريدي هذا الموسم بـ11 هدفاً، قبل يومين من المواجهة الحاسمة على ملعب أنفيلد، التي يخوضها أتلتيكو متفوقاً على منافسه الإنجليزي بالهدف النظيف الذي سجله في لقاء الذهاب على ملعب واندا متروبوليتانو في 18 فبراير الماضي.

وتحوم الشكوك حول مشاركة موراتا أمام "الريدز"، وسيصبح الأمر أكثر وضوحاً عقب تدريب "الروخيبلانكوس" المقرر مساء الثلاثاء على ملعب الفريق الإنجليزي، حيث سيتضح ما إذا كان المهاجم الإسباني سيكون متاحاً أمام المدرب الأرجنيتيني دييغو سيميوني للدفع به أساسياً في اللقاء.

كما أن مشاركة توماس ليمار في نفس اللقاء محل شكوك، فرغم انضمامه للمران الجماعي اليوم، لم يحصل بعد على الإذن الطبي بعد، عقب غيابه عن اللعب لمدة أسبوعين ونصف بسبب إصابة عضلية.

إلا أن رينان لودي اصبح متاحاً أمام سيموني، بعودته للتدريب بعدما غاب عن آخر مباراة للفريق كإجراء احترازي بسبب متاعب عضلية.

وحال كان اللاعبون الثلاثة جاهزون للمشاركة، فإن الفريق الأول بكامل لاعبيه الـ23 سيكون متاحاً أمام المدرب الأرجنتيني ليختار من يريد منهم للقائمة وللتشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول.

ولم يكن جميع لاعبي الأتلتي متاحين، دون غياب لإصابة أو لعقوبة، لأي من اللقاءات الـ37 التي خاضها الفريق هذا الموسم.

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