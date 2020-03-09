"الوزراء" يكشف موعد عودة التجمعات الجماهيرية (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرر تعليق إقامة الفاعليات التي تتضمن تجمعات جماهيرية كبيرة خلال الفترة الحالية.



وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن تلك الفاعليات منها المناسبات الشعبية مثل الموالد، منوها بأنه لم يتحدد بعد مدة التعليق.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذا القرار سيستمر حتى تتحسن الأوضاع، ويزيل من العالم كله وباء الكورونا.

