Advertisements
Advertisements
Advertisements

المركز الوطني للوقاية ينصح المواطنين بعدم السفر إلى إسبانيا

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
حث المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، جميع المواطنين المقيمين بالتريث في السفر إلى إسبانيا.

وقال المركز عبر حسابه بـ "تويتر": "نظرًا لتسجيل حالات كورونا الجديد في إسبانيا وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين فإن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ينصح بالتريّث في السفر إلى إسبانيا لغير الحاجة الماسة في الوقت الراهن حفاظًا على صحتهم".

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد بلغت 15 حالة، مُشيرة إلى أن جميعهم حالتهم مستقرة ومطمئنة، باستثناء أمريكي حالته حرجة.

وقال متحدث الوزارة، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، إن عدد مَنْ تم إجراء الفحوص لهم على المنافذ تجاوز 500 ألف حالة، لافتًا إلى أن هناك مراقبة لحالات المخالطين وكل من يعبر إلى السعودية في إطار مواجهة تفشي كورونا.

وأوضح أن تعطيل المدارس إجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة هي لحماية المجتمع من تفشي الفيروس، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المنشآت التعليمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مركز وقاية المواطنين السفر اصابات كورونا إسبانيا

أخبار تهمك

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد فقدان الصداراة.. جدول مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني.. 5 مواجهات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 12 ساعة

أول ضحايا برشلونة في الصيف

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من حارس إنبي على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

حفاظًا على تكافؤ الفرص.. الكاف يبرئ نفسه بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كلوب يحرج ساديو ماني بورقة صلاح "الحاسمة"

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

خبر حزين في مدريد قبل موقعة ليفربول

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا هاما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الصحة: اجراءات المملكة لمنع دخول فيرس كورونا

"الصحة" السعودية تؤكد فرز القادمين من الصين وعزل المخالطين

برنامج توعوي من التعليم للوقاية من فيروس كورونا

عاجل.. السعودية تعلن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا

مركز الوقاية يطالب بغسل اليدين بعد استخدام البصمة في أماكن العمل

"واس": الصحة السعودية تسجل 3 إصابات بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

خبر حزين في مدريد قبل موقعة ليفربول

06:36 م

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

11:27 ص

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status