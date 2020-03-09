المركز الوطني للوقاية ينصح المواطنين بعدم السفر إلى إسبانيا

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد بلغت 15 حالة، مُشيرة إلى أن جميعهم حالتهم مستقرة ومطمئنة، باستثناء أمريكي حالته حرجة.





وقال متحدث الوزارة، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، إن عدد مَنْ تم إجراء الفحوص لهم على المنافذ تجاوز 500 ألف حالة، لافتًا إلى أن هناك مراقبة لحالات المخالطين وكل من يعبر إلى السعودية في إطار مواجهة تفشي كورونا.





وأوضح أن تعطيل المدارس إجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة هي لحماية المجتمع من تفشي الفيروس، مؤكدًا عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المنشآت التعليمية.