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محمد سراج: سعيد بنجاح "ايه بقى".. وأحضر لأغنية جديدة (فيديو)

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:42 م
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محمد سراج
محمد سراج
أحمد رمضان متولي
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أعرب المطرب الشاب محمد سراج، عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "إيه بقى"، التي تم طرحها علي يوتيوب، مشيراً إلى أن تلك المرحلة يفضل فيها أن يكون تواجده من خلال الأغاني السينجل، مشيرا الي أنه يحضر لأغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

أغنية "ايه بقى"، تم طرحها على طريقة "lyrics video"، وهي من ألحان محمد سراج وكلمات محمد محسن والتوزيع لـ محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، وتصوير حسين باشا.

محمد سراج أحد نجوم برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي"، ويمتاز بجانب الغناء بالتلحين والتمثيل، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية الناجحة مثل فيلم "البدلة"،  كما كان له تجربة في تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج "أجمل سنين عمرنا"، وأيضا البرامج الإذاعية من خلال  "الغنا رايح جاي" عبر إذاعة "راديو هيتس".

يذكر أن محمد سراج يطرح كل فترة أغنية على طريقة السينجل، ومن أبرز أغانيه "بقولك ايه"، من كلمات محمد محسن والحان محمد سراج وتوزيع توما واخراج مينو.
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