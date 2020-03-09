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إيمري كان: تقليت 3 عروض من فرق إنجليزية قبل الرحيل لدورتموند

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:32 م
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بوابة الفجر
وكالات
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كشف الألماني الدولي إيمري كان، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أنه كان قد تلقى في فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة ثلاثة عروض من أندية إنجليزية.

وفي تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية الصادرة اليوم الاثنين، قال كان/26 عاما/:" تلقيت ثلاثة عروض من البريمير ليج وحده منها عرض من نادي مانشستر يونايتد".

وأضاف كان:" لكنني لم أفكر لثانية واحدة في هذه العروض بسبب ماضيي في ليفربول، وشعرت بميل شديد نحو بوروسيا دورتموند".

وكان لاعب الوسط قد انتقل من يوفنتوس تورين الإيطالي مطلع العام الجاري إلى دورتموند بنظام الإعارة قبل أن يضمه النادي الألماني إليه في منتصف فبراير الماضي بموجب عقد يستمر حتى 2024.

وأوضح كان:" أردت أن أنتقل إلى ناد يمكن أن أكون مهما بالنسبة له وتكون هناك حاجة إليّ، وهذا هو الحال في دورتموند".

واستطرد كان:" بوروسيا يناسبني بشكل جيد، وبالعكس، والمال، نعم هذا أمر مهم لكنه ليس كل شيء".

ويحل دورتموند بعد غد الأربعاء ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة الإياب في إطار دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وكان دورتموند تغلب في مباراة الذهاب على ضيفه الفرنسي بهدفين مقابل هدف.

وقال كان:" نريد أن نمضي قدما، وهذا سيكون صعبا بالقدر الكافي بل حتى صعبا إلى أقصى حد في باريس حيث فشلت العديد من الأندية الكبيرة هناك".

وأوضح كان أنه لا يعول على اللعب بطريقة دفاعية أمام نجوم سان جيرمان وقال:" لا علينا ألا نحاول اللعب على التعادل السلبي بل علينا أن نهاجم، فنحن لدينا القدرة دائما على إحراز هدف".

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