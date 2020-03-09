عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن: فيروس كورونا أصبح "وباءً عالميًا"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن خطر تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي أصبح حقيقيا، بعد تفشيه في العديد من البلدان، غير أن السيطرة عليه لا زالت ممكنة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.