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عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن: فيروس كورونا أصبح "وباءً عالميًا"
الإثنين 09/مارس/2020 - 06:31 م
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أمنية فوزي
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن خطر تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي أصبح حقيقيا، بعد تفشيه في العديد من البلدان، غير أن السيطرة عليه لا زالت ممكنة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وأضاف غيبريسوس، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم العربي سجلت زيادة جديدة، كانت أبرزها في البحرين، والإمارات، والسعودية، والأراضي الفلسطينية، وقطر، ومصر تفحص نزلاء فنادق مدينة الأقصر السياحية في إجراء احترازي.
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