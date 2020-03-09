أول ضحايا برشلونة في الصيف





واكد موقع ديفنسا سنترال أن برشلونة قرر فتح باب الرحيل للكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق في الصيف المقبل بموسم الانتقالات.









ورحب برشلونة بفكرة رحيل راكيتيتش عن الفريق بسبب هبوط مستواه مع الفريق بجانب هجوم الجماهير على اللاعب في الفترة الماضية.









وفتح برشلونة الرحيل أمام راكيتيتش في ظل اعتماد كيكي سيتين المدرب على بوسكيتس ودي يونج وآرثر ميلو مع دخول فيدال من على مقاعد البدلاء.