Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول ضحايا برشلونة في الصيف

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أول الراحلين عن صفوف فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الجاري.


واكد موقع ديفنسا سنترال أن برشلونة قرر فتح باب الرحيل للكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق في الصيف المقبل بموسم الانتقالات.


ورحب برشلونة بفكرة رحيل راكيتيتش عن الفريق بسبب هبوط مستواه مع الفريق بجانب هجوم الجماهير على اللاعب في الفترة الماضية.


وفتح برشلونة الرحيل أمام راكيتيتش في ظل اعتماد كيكي سيتين المدرب على بوسكيتس ودي يونج وآرثر ميلو مع دخول فيدال من على مقاعد البدلاء.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا هاما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أول ضحايا برشلونة في الصيف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ أقل من ساعتين

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من حارس إنبي على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

كلوب يحرج ساديو ماني بورقة صلاح "الحاسمة"

منذ ساعة و 25 دقيقة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد فقدان الصداراة.. جدول مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني.. 5 مواجهات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

حفاظًا على تكافؤ الفرص.. الكاف يبرئ نفسه بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 12 ساعة

خبر حزين في مدريد قبل موقعة ليفربول

منذ 35 دقيقة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

خبر حزين في مدريد قبل موقعة ليفربول

06:36 م

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

11:27 ص

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status