القبض على عاطل حاول تهريب مواد مخدرة داخل محكمة بالإسكندرية

القي ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأثنين، القبض على المدعو "ر.ر.أ" عاطل، عقب محاولته تهريبه نصف كيس لمخدر الحشيش و10 أقراص مخدرة داخل المحكمة.



تلقى اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكن المقدم محمد وجدي رئيس مباحث مجمع المحاكم من ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة.



كشفت تحريات ضباط مباحث المحكمة أثناء تفتيش المترديين على البوابات الإلكترونية اشتبهت الرقيب شرطة راندا فتحي في المدعو "ر.رأ" 35 سنة عاطل ومقيم بدائرة الرمل ثان، وتبين عليه علاقات الارتباك وبتفتيشة علي بحوزته علي قطعة لمخدر الحشيش نصف كيس تزن قرابة 150 جرام وشريط دوائي به 10 أقراص لمخدر الابترال ومبلغ مالي مائتي وخمسون جنيها من حصيلة البيع في المواد المخدرة.



تم القاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.