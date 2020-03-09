Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على عاطل حاول تهريب مواد مخدرة داخل محكمة بالإسكندرية

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:25 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
القي ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأثنين، القبض على المدعو "ر.ر.أ" عاطل، عقب محاولته تهريبه نصف كيس لمخدر الحشيش و10 أقراص مخدرة داخل المحكمة.

تلقى اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكن المقدم محمد وجدي رئيس مباحث مجمع المحاكم من ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة.

كشفت تحريات ضباط مباحث المحكمة أثناء تفتيش المترديين على البوابات الإلكترونية اشتبهت الرقيب شرطة راندا فتحي في المدعو "ر.رأ" 35 سنة عاطل ومقيم بدائرة الرمل ثان، وتبين عليه علاقات الارتباك وبتفتيشة علي بحوزته علي قطعة لمخدر الحشيش نصف كيس تزن قرابة 150 جرام وشريط دوائي به 10 أقراص لمخدر الابترال ومبلغ مالي مائتي وخمسون جنيها من حصيلة البيع في المواد المخدرة.

تم القاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواد مخدرة مصر عاطل ترويج المواد المخدرة اخبار

أخبار تهمك

أول ضحايا برشلونة في الصيف

منذ أقل من ساعة

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا هاما لحماية المصريين من فيروس كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من حارس إنبي على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 16 ساعة

عماد متعب يعلن آخر تطورات حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

خبر حزين في مدريد قبل موقعة ليفربول

منذ نصف ساعة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 8 ساعات

حفاظًا على تكافؤ الفرص.. الكاف يبرئ نفسه بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

كلوب يحرج ساديو ماني بورقة صلاح "الحاسمة"

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد فقدان الصداراة.. جدول مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني.. 5 مواجهات من العيار الثقيل

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

ضبط سيدة لمحاولتها تهريب مواد مخدرة إلى سجين في الإسكندرية

ضبط سيدة أثناء تهريبها 1360 قرص "أبترال" داخل وجبات الأكل لمتهم

ضبط شخص حاول تهريب هيروين داخل سندوتشات لمتهم في محكمة بالإسكندرية

ضبط ربة منزل أثناء محاولة تهريب 30 قرص "تامول" لمتهم داخل محكمة بالإسكندرية

السجن 3 سنوات لمحاسب لحيازته 100 قرص مخدر داخل محكمة بالإسكندرية

القبض على سيدة بحوزتها 30 لفافة لمخدر الهيروين على أبواب محكمة الإسكندرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:04 م

فايلر يستقر على رحيل أسطورة الأهلي

خبر حزين في مدريد قبل موقعة ليفربول

06:36 م

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

11:27 ص

فايلر يفاجئ ثنائي الأهلي قبل مواجهة سموحة

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status