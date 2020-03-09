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بعد فقدان الصداراة.. جدول مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني.. 5 مواجهات من العيار الثقيل

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:21 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالقادر عرابي
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فقد ناي ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني مساء أمس، بهزيمته بهدفين مقابل هدف أمام مصيفه ريال بيتيس، في للقاء الذي احتضنه ملعب "بينيتو فيامارين" في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وارتقى ريال مدريد للصدارة بعد أن هزم برشلونة في الكلاسيكو في الجولة قبل الماية، إلا أنه لم يهنأ بها سوى خلال إسبوع واحد فقط، ليتنازل عنها لبرشلونة، الفائز بهدف على ريال سوسيداد.

وتتبقى أمام ريال مدريد 11 مباراة حتى نهاية مشوار الليجا، تبدأ يوم الجمعة المقبلة بإستضافة إيبر، وتنتهي يوم 24 مايو المقبل بزيارة ليجانيس.

وفيما يلي جدول لقاءات ريال مدريد حتى نهاية الموسم في الدوري الإسباني:

1- إيبار – 13 مارس – ملعب سانتياجو بيرنابيو.
2- فالنسيا – 21 مارس – ملعب سانتياجو بيرنابيو.
3- ريال سوسيداد – 5 أبريل – ملعب أنويتا.
4- ريال مايوركا – 12 أبريل – ملعب سانتياجو بيرنابيو.
5- إسبانيول – 22 أبريل – ملعب RCDE.
6- خيتافي – 26 أبريل – ملعب سانتياجو بيرنابيو.
7- أتليتيك بلباو – 3 مايو – ملعب نيو سان ماميث.
8- ديبورتيفو ألافيس – 10 مايو – ملعب سانتياجو بيرنابيو.
9- غرناطة – 13 مايو – ملعب نوفو لوس كارمينيس.
10- فياريال – 17 مايو – ملعب سانتياجو بيرنابيو.
11- ليجانيس – 24 مايو – ملعب بوتاركي.
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