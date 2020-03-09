مغادرة أول حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في البحيرة

أكد الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم عزل مواطن من أبناء المحافظة قادمًا من دولة العراق أول أمس بمستشفى الصدر بدمنهور التي خصصتها وزارة الصحة والسكان لعزل الحالات المشتبه بها لفيروس كورونا المستجد من دولة الصين واجتاح عدة دول مؤخرًا.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بأن المواطن ظهر عليه أعراض ارتفاع في درجة الحرارة والسعال وتم أخذ عينات وارسالها للمعامل المركزية بالوزارة وكشفت نتائج التحاليل لفيروس كورونا اليوم سلبية الحالة وغادر المستشفى.



وأشار وكيل الصحة بأن فرق الرصد بالمديرية تقوم بمتابعة كافة الحالات القادمة من الخارج بمنازلهم طلية 14 يومًا مؤكدًا بأنه لا توجد حتى الآن أي حالات مصابة بالفيروس بالمحافظة.