البابا كيرلس | في ذكرى وفاته الـ49.. معلومات تعرفها لأول مرة عن "قديس رجل الصلاة"

تصدر البابا كيرلس السادس ، البطريرك الـ116 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تريند محرك بحث "جوجل"، اليوم الإثنين 9/3/2020، وذلك بسبب ذكرى وفاته الـ49 .

وأحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين الموافق 9/3/2020، الذكرى التاسعة والأربعون لوفاة البابا كيرلس السادس، و المعروف بـ" قديس رجل الصلاة".

ونستعرض لكم متابعينا خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن البابا كيرلس السادس ( قديس رجل الصلاة )، وفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:



1- ولد البابا كيرلس في قرية طوخ بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، في أغسطس عام 1902 باسم عازر يوسف عطا.





2- حصل البابا كيرلس على البكالوريا، والتحق بالعمل في إحدى شركات الملاحة.





3- دخل البابا كيرلس دير البراموس بوادي النطرون للرهبنة عام 1927، ورُسم راهبًا باسم "مينا البراموسي" في عام 1928، ثم قسًا في عام 1931.





4- توحد البابا كيرلس في مغارة بالبرية، واكتفى من زاد الدنيا بـ"صفيحة" ماء و"كوز" عدس أسبوعيًا.





5- انتقل البابا كيرلس ليعيش بطاحونة بالمقطم استأجرها من الدولة بـ"6 قروش"، عام 1936، وذلك عقب عدم موافقة البابا وقتها على تعميره دير "مارمينا" بصحراء مريوط.





6- أقام البابا كيرلس كنيسة بالطاحونة ما زالت لليوم مزارا يتوافد عليه الأقباط في ذكراه سنويًا.





7- ذاع صيت مينا، ما دفع الكنيسة إلى أن تسند له رئاسة دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بالمنيا عام 1944.





8- ترشح البابا كيرلس للكرسي البابوي وخاض "القرعة الهيكلية" في عام 1959، والتي أتت به إلى سُدة الكرسي الرسولي، ليصبح "البابا كيرلس السادس".





9- أخذ الكنيسة القبطية لأول مرة إلى خارج مصر، فقام بافتتاح الكنائس بالكويت وكندا والولايات المتحدة.





10- شهد عهد البابا كيرلس رسامة الأساقفة العموم.





11- وضع البابا كيرلس حجر أساس "دير مارمينا" بمريوط في عام 1959.





12- استقلت الكنيسة الإثيوبية عن الكرسي المرقسي بالإسكندرية في عهده.





13- أعاد البابا كيرلس جسد "مارمرقس" الرسول إلى القاهرة، وهو مؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحسب الاعتقاد المسيحي.





14- ارتبط "البابا كيرلس السادس" بعلاقة فريدة بالرئيس الراحل عبدالناصر، كان من ثمارها تشييد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي افتُتحت في عام 1968.





15- توفي البابا كيرلس في 9 مارس عام 1971.





16- وتم دفن جسد " البابا كيرلس" أسفل مذبح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي قام بإنشاؤها، قبل أن يُنقل عام 1972 في احتفال مهيب لدير مارمينا بمريوط، وذلك وفقًا لوصيته.



