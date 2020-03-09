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البابا كيرلس | في ذكرى وفاته الـ49.. معلومات تعرفها لأول مرة عن "قديس رجل الصلاة"
الإثنين 09/مارس/2020 - 06:20 م
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البابا كيرلس | في ذكرى وفاته الـ49.. معلومات تعرفها لأول مرة عن "قديس رجل الصلاة"
تصدر البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تريند محرك بحث "جوجل"، اليوم الإثنين 9/3/2020، وذلك بسبب ذكرى وفاته الـ49.
وأحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين الموافق 9/3/2020، الذكرى التاسعة والأربعون لوفاة البابا كيرلس السادس، والمعروف بـ"قديس رجل الصلاة".
ونستعرض لكم متابعينا خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن البابا كيرلس السادس (قديس رجل الصلاة)، وفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:
1- ولد البابا كيرلس في قرية طوخ بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، في أغسطس عام 1902 باسم عازر يوسف عطا.
2- حصل البابا كيرلس على البكالوريا، والتحق بالعمل في إحدى شركات الملاحة.
3- دخل البابا كيرلس دير البراموس بوادي النطرون للرهبنة عام 1927، ورُسم راهبًا باسم "مينا البراموسي" في عام 1928، ثم قسًا في عام 1931.
4- توحد البابا كيرلس في مغارة بالبرية، واكتفى من زاد الدنيا بـ"صفيحة" ماء و"كوز" عدس أسبوعيًا.
5- انتقل البابا كيرلس ليعيش بطاحونة بالمقطم استأجرها من الدولة بـ"6 قروش"، عام 1936، وذلك عقب عدم موافقة البابا وقتها على تعميره دير "مارمينا" بصحراء مريوط.
6- أقام البابا كيرلس كنيسة بالطاحونة ما زالت لليوم مزارا يتوافد عليه الأقباط في ذكراه سنويًا.
7- ذاع صيت مينا، ما دفع الكنيسة إلى أن تسند له رئاسة دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون بالمنيا عام 1944.
8- ترشح البابا كيرلس للكرسي البابوي وخاض "القرعة الهيكلية" في عام 1959، والتي أتت به إلى سُدة الكرسي الرسولي، ليصبح "البابا كيرلس السادس".
9- أخذ الكنيسة القبطية لأول مرة إلى خارج مصر، فقام بافتتاح الكنائس بالكويت وكندا والولايات المتحدة.
10- شهد عهد البابا كيرلس رسامة الأساقفة العموم.
11- وضع البابا كيرلس حجر أساس "دير مارمينا" بمريوط في عام 1959.
12- استقلت الكنيسة الإثيوبية عن الكرسي المرقسي بالإسكندرية في عهده.
13- أعاد البابا كيرلس جسد "مارمرقس" الرسول إلى القاهرة، وهو مؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحسب الاعتقاد المسيحي.
14- ارتبط "البابا كيرلس السادس" بعلاقة فريدة بالرئيس الراحل عبدالناصر، كان من ثمارها تشييد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي افتُتحت في عام 1968.
15- توفي البابا كيرلس في 9 مارس عام 1971.
16- وتم دفن جسد "البابا كيرلس" أسفل مذبح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي قام بإنشاؤها، قبل أن يُنقل عام 1972 في احتفال مهيب لدير مارمينا بمريوط، وذلك وفقًا لوصيته.
17- وبعد 43 عامًا على رحيل "البابا كيرلس" منحه المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثانى لقب "قديس"، ليعطي هذا الاعتراف محبيه إمكانية بناء الكنائس باسمه.
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