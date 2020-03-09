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"هل ينتقل كورونا عبر مياه النيل".. نائبة وزير الصحة الأسبق تُجيب

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:22 م
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الدكتورة مايسة شوقي
الدكتورة مايسة شوقي
منى صموئيل
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قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة الأسبق، إن العملات المعدنية والورقية تحمل فيروس كورونا وبإمكانها نقل العدوى ونشر الفيروس، موضحة أنه عند السعال أو العطس من خلال شخص مصاب بالفيروس تنتقل العدوى للعملات المعدنية عن طريق الرزاز الذي يثبت عليها.

وأضافت في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن العدوى تنتقل من خلال عادات خاطئة عديدة يرتكبها المواطنين دون وعي، مثل إمساك الشخص بالعملات الورقية لعدها مبللها بأحد أصابعه.

وأكدت نائب وزير الصحة الأسبق، أن الفيروس لا ينتقل نهائيا عن طريق مياه النيل، بل عن طريق استخدام الأدوات الشخصية من شخص لأخر واستخدام أواني الطعام والشراب، من شخص لأخر دون تطهيرها والشيشة أيضًا واستحدامها من شخص لأخر دون تعقيم.
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