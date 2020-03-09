أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-3-2020 في الإمارات
يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020"، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 في الإمارات
اسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 في الإمارات
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار
أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم
اماراتي
|
اسعار الذهب عيار 24
|
53.96$
|
198.20
|
سعر الذهب عيار 22
|
49.47$
|
181.69
|
اسعار الذهب عيار 21
|
47.22$
|
173.43
|
اسعار الذهب عيار 18
|
40.47$
|
148.65
|
سعر الذهب عيار 14
|
31.48$
|
115.62
|
سعر الذهب عيار 12
|
26.98$
|
99.10
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.678$
|
6.164
|
اسعار جنيه الذهب
|
377.74$
|
1.387
|
اسعار كيلو الذهب
|
35.961$
|
198.203
تعرف علي
متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار 24
|
اليوم
|
115.34
|
148.29
|
173.01
|
158.03
|
172.40
|
7
مارس
|
115.34
|
148.29
|
173.01
|
158.03
|
172.40
|
6
مارس
|
114.93
|
148.17
|
172.86
|
158.49
|
172.89
|
5
مارس
|
112.73
|
147.77
|
172.40
|
158.73
|
173.16
|
4
مارس
|
113.41
|
144.94
|
169.10
|
161.36
|
176.03
|
3
مارس