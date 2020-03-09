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أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-3-2020 في الإمارات

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:18 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020"، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 في الإمارات

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 148.65 درهم ، والذهب "عيار21"،  173.43درهم ، وسعر "عيار 24" 198.20درهم .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.


اسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 في الإمارات

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

اسعار الذهب عيار 24

53.96$

198.20

سعر الذهب عيار 22

49.47$

181.69

اسعار الذهب عيار 21

47.22$

173.43

اسعار الذهب عيار 18

40.47$

148.65

سعر الذهب عيار 14

31.48$

115.62

سعر الذهب عيار 12

26.98$

99.10

اسعار أوقية الذهب

1.678$

6.164

اسعار جنيه الذهب

377.74$

1.387

اسعار كيلو الذهب

35.961$

198.203

 

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

115.34

148.29

173.01

158.03

172.40

7 مارس

115.34

148.29

173.01

158.03

172.40

6 مارس

114.93

148.17

172.86

158.49

172.89

5 مارس

112.73

147.77

172.40

158.73

173.16

4 مارس

113.41

144.94

169.10

161.36

176.03

3 مارس
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