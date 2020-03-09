بطل دوري الأبطال ليس الأول.. أكثر 10 أندية دفعا للرواتب في العالم

أصبحت لغة المال هي الغة السائدة في صناعة كرة القدم في الوقت الحالي على مستوى إنتدابات اللاعبين والمدربين.





ونجد أنه لا يمكن إحراز بطولات دون الإعتماد على نجوم من الصف الأول، وهذا لن يأتي إلا بقدرة مالية هائلة.





وينشر لكم الفجر الرياضي ، قائمة أكثر 10 أندية على مستوى العالم دفعاً للرواتب في الوقت الحالي.





10- أرسنال (230 مليون جنيه إسترليني)





بتواجد بعض النجوم مثل بيير إيمريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت، بالإضافة لمسعود أزيل، ازدادت فاتوة دفع إدارة الجانرز لنجومها، وما زاد القيمة إنضمام الحارس الألماني بيرند لينو الموسم الماضي.





9- يوفنتوس (281 مليون جنيه إسترليني)





ليس مستغرباً أن نجد فريقاً لا يشتهر بدفع رواتب كبيرة في تلك المكانة، زالإجابة بالطبع "كريستيانو رونالدو".

أيضاً دفع النادي رواتب بعض اللاعبين مثل جونزالو هيجوايين في إعارته لتشيلسي وميلان، بالإضافة لجواو كانسيلو قبل رحيله.





8- تشيلسي (285 مليون جنيه إسترليني)





أكثر الأندية اللندنية دفعاً للرواتب، تحملت رواتب نجوم مثل إيدين هازارد الموسم لماضي، ونجولو كانتي، بالإضافة لبعض الصفقات المؤخرة مثل جورجينيو وكيبا أريزابالاجا.





7- باريس سان جيرمان (290 مليون جنيه إسترليني)





بإمتلاكه نجوم مثل نيمار وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا، بالإضافة لبعض اللاعبين أصحاب الرواتب الباهظة مثل لياندرو باريديس وجيانوليجي بوفون الموسم الماضي، أصبح النادي الباريسي مطالباً بدفع 290 مليون باوند، ولا يزال الفريق مكتفياً بالألقاب المحلية.





6- بايرن ميونخ (292 مليون جنيه إسترليني)





تحملت خزينة البايرن خلال الموسم الماضي رواتب نجوم كبار مثل روبيرت ليفاندوفيسكي وأريين روبين وفرانك ريبيري وليون جرويتسكا.





5- ليفربول (310 مليون جنيه إسترليني)





تذهب معظم تلك الأموال للنجوم التي إنضمت للريدز مؤخراً، وهي فيرجيل فان دايك وأليسون وفابينيو، بينما سيكون هذا الرقم مرتفعاً خلال العام القادم عند تعديل عقد النجمين ساديو ماني ومحمد صلاح.





4- ريال مدريد (312 مليون جنيه إسترليني)





بالطبع رحيل رونالدو هو من وضع ريال مدريد في هذا الترتيب، لكن مازال هناك الثنائي جاريث بيل وسيرجيو راموس، بالإضافة لتعديل عقود كاسيميرو وتوني كروس وماركوس أسينسيو.





3- مانشستر سيتي (315 مليون جنيه إسترليني)





تذهب الجزء الأكبر من تلك الحصة للنجوم كيفين دي بروين وسيرجيو أجويرو، وبالتأكيد سترتفع الحصيلة بعد تعديل عقد رحيم ستيرلنج الموسم المقبل.





2- مانشستر يونايتد (323 مليون جنيه إسترليني)





قد يبدو الأمر مستغرباً بعض الشئ، لكن عقود الثنائي دافيد دي خيا وأليكسيس سانشيز والتي تعد من الأضخم في البريمييرليج، تجعل الأمور مقبولة بعض الشئ.





1- برشلونة (438 مليون جنيه إسترليني)





صاحب المركز الأول دون منازع وبفارق 100 مليون عن أقرب ملاحقيه، ولا يبدو الأمر مستغرباً، حيث يتقاضى ميسي أعلى أجر بين لاعبي كرة القدم في العالم، بالإضافة لعقود لويس سواريز وعثمان ديمبلي، بالإضافة للراتب الباهظ لفيليبي كوتينيو، وسيزداد الأمر في الصيف المقبل مع تعديد عقد تير شتيجن.



